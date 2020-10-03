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Başarılı çocuklar, helikopterle İzmir'i gezdi

İZMİR'de bir grup ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, gerçekleştirilen etkinlikte kenti helikopterle havadan gezme imkanına kavuştu. İlk kez helikoptere binen öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:32
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Başarılı çocuklar, helikopterle İzmir'i gezdi

İzmir'in birçok noktasında yerleşkeleri bulunan özel bir okul tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar helikoptere binip, uçtu. 6'sı devlet, diğerleri özel okulun öğrencisi olan 18 çocuk ile 6 eğitimci etkinliğe katıldı. Çeşitli branşlarda başarı elde eden çocukları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Güzelbahçe- Karşıyaka arası rotada uçuldu. 4 ayrı grup oluşturularak öğrenciler gökyüzünden İzmir'i seyretti. Keyifli geçen etkinlikte öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren özel okulun yönetim kurulu başkanı Oğuzhan Özkaya, pilot ehliyeti aldığını, daha önce planlamalarına rağmen pandemi nedeniyle uçuşun bugünlere kaldığını belirterek, "Başarılı çocukları uçurduk. Karşıyaka'dan başladık uçuşa. Körfezi dolaşa dolaşa Güzelbahçe'ye kadar geldik. 6'şarlı gruplar halinde bu rotada, körfez turu yaptırdık. Çocuklar çok mutlu oldu. Heyecanlılardı. Onların mutluluğu bizlere keyif verdi. Öğretmenlik bağ kurmaktır. Biz 18 öğrenciyle bağ kurduk. Tarif edilemeyecek keyfi ve mutluluk içerisindeler" dedi.

Uçuşa katılanlardan 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Yalçın Arıkhanoğlu (16), "Mutlu ve heyecanlıydım. Her gün geçtiğim sokakların üzerinden uçtuk. Manzara çok güzeldi. Başarınızın böyle bir şekilde ödüllendirilmesi ise insanı çok motive ediyor. İlk defa binmek güzel hissettirdi bana" dedi.

Uçuşa katılanlardan 10'uncu sınıf öğrencisi Doruk Erdem (15), "Hayatımda ilk kez helikoptere bindim. Başarımın ödüllendirilmesi çok güzel. İzmir Körfezi'nin üstünden geçtik. Hatta yeni yapılan Göztepe Stadı'nı tepeden gördük. Okulumuzun böyle bir imkan sunması çok güzel. Belki hayatımızda yapmayacağımız bir şeyi yapma imkanımız oldu. Bu yüzden çok teşekkür ederiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmiröğrenciOkulBaşarıBaşarılı
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