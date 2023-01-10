Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.125,14
ALTIN
1.130,67
DOLAR
18,78
STERLİN
22,84
EURO
20,16
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konut satışa çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320...
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje teklif çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje...
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari işletmeler
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari...
50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak
50 Millî Eğitim Uzman...

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikler öngören yeni yönetmeliği değerlendirmek üzere 13 Ocak Cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplanacak.

10 Ocak 2023 Salı 10:37
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerinin 1 Nisan 2023'ten itibaren resmi ilan ve reklam yayımlamasını öngören yönetmeliği görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.
Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin dahil edilmesini öngören kanun değişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı Eylül 2021’den itibaren yönetmelik taslağı üzerinde çalışan BİK, teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gazeteler, internet haber siteleri, meslek örgütleri, akademisyenler, bilişim ve yazılım uzmanları gibi birçok farklı kesimle görüşme yaptı.
Yaklaşık 1600 gazete ve bağlı internet sitesi temsilcisini dinleyen BİK, 25'i İstanbul'da olmak üzere sadece dijitalde yayın yapan 200'e yakın internet haber sitesiyle toplantı gerçekleştirdi.
 Gazete ve internet haber sitelerinin yanı sıra dağıtılan anket formu ile toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almaya gayret gösteren BİK, Hürriyet, Sabah, Sözcü, Milliyet, Türkiye, Yeni Şafak, Takvim ve Posta gazetelerinin dijital yayın platformlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda internet haber sitesini ziyaret etti.
Dijital ölçümleme yapan firmalar, reklam ajansları, medya planlama ve yazılım şirketleri gibi sektörün önemli aktörlerinin tecrübeleri yönetmeliğe aktarıldı.
Yönetmelik taslağı Genel Kurul üyelerine sunulmadan önce, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Erciyes, Anadolu, Maltepe, Bilgi, Üsküdar ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinden hukuk ve iletişim alanında 20'ye yakın akademisyenin görüşleri alındı.
Olağanüstü toplanacak Genel Kurul'da ayrıca Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği ile Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinin tadilini öngören Yönetim Kurulu teklifi görüşülecek.
BİK Genel Kurulu, internet haber sitelerini kapsayacak şekilde genişletilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni de karara bağlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BASIN İLAN KURUMUBikGenel KurulToplantıResmi IlanIlanReklam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi
Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi
Bakan Soylu’dan, Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama
Bakan Soylu’dan, Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans