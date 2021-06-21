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Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi

Batman Müzesi'nde, tarihi eserlerin kaybolduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:56
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Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi

Birçok döneme ait tarihi eserin yer aldığı Batman Müzesi'nde, 16 parça eserin kaybolduğu iddiası üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, kente gelip inceleme başlattı. Müzede müfettişlerin incelemesi sürerken, iddialara ilişkin resmi kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Müfettişler, inceleme kapsamında, müzede çalışanların ifadelerine başvurdu. Öte yandan kaybolan eserlerin 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanMüzeTarihi EserKayıp
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