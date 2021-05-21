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Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere maket uçaklarla saldırı girişimi

​​​​​​​Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu saldırı girişimleri engellenirken, askeri tesislerde zayiat meydana gelmedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma 10:11
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Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere maket uçaklarla saldırı girişimi

Diyarbakır'da 19 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla düzenlenen saldırı girişininin benzeri bu gece Batman ve Şırnak'ta da gerçekleştirildi. Bu gece ilk saldırı girişi saat 23.10'da Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'nda meydana geldi. Ardı ardına yapılan 3 maket uçaklı saldırı güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu önlendi.

Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırıya ilişkin Batma Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" denildi.

İkinci saldırı girişimi ise saat 23.17'de Şırnak'ta meydana geldi. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na düzenlenen maket uçaklı saldırının ardından şehir merkezinde polis, güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarırken, havada olan bir maket uçağa ise ateş açıldı. Saldırıya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak 23'üncü Sınır Piyade Tümen Komutanlığımıza yönelik olarak maket uçak ile saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçak etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da saldırı girişimleri ile ilgili açıklama yaptı. İki ildeki askeri tesislerde de zayiatın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir."

BENZER SALDIRI GİRİŞİMİ 2 GÜN ÖNCE DİYARBAKIR'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak ve Batman'da gerçekleştirilen maket uçaklı saldırı gişiminlerinin bir benzeri ilk olarak 19 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Diyarbakır 8'inci Ane Jet üs Komutanlığına 30 dakika arayla yine maket uçaklarlarla düzenlenen saldırı girişimi güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlemiş ve zayiat meydana gelmemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanŞırnakTerörSaldırı
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