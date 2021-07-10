Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1378.28
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6620
STERLİN
12.0647
EURO
10.3393
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla...
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...

Bayraktar AKINCI TİHA 'Nüfuz Edici Bomba' ile 13 saat 24 dakika uçtu

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:53
0 Okunma
Bayraktar AKINCI TİHA 'Nüfuz Edici Bomba' ile 13 saat 24 dakika uçtu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen projede, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor. 

BİN 360 KİLOGRAM FAYDALI YÜKLE HAVALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta bin 360 kilogram faydalı yükle havalandı. Kalkış ağırlığı 6 tonu geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30.000 feet (9.144 metre) irtifaya kadar yükseldi. Dün gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı. 

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN İRTİFA REKORU KIRDI

Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BAYKARBayraktarAKINCI TİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşuların yol kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Komşuların yol kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'de 'Saros'uma dokunma' mitingi
Edirne'de 'Saros'uma dokunma' mitingi
Aydın'da turizmcileri sevindiren doluluk
Aydın'da turizmcileri sevindiren doluluk
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans