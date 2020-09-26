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Bir hafta önce geldiği memleketinde, tarlada ölü bulundu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Halil Ertuğrul (80), tarlada ölü bulundu. Ertuğrul'un ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, araştırma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:20
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Bir hafta önce geldiği memleketinde, tarlada ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Yakınları, Hatay'ın İskenderun ilçesinden bir hafta önce memleketine gelen Halil Ertuğrul'dan dün haber alamadı. İskenderun'da yaşayan ailesi, Kayapınar beldesindekilere durumu iletti. Bunun üzerine arama çalışması başlatan belde halkı, Halil Ertuğrul'u tarlada hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Ertuğrul'un öldüğü belirlendi.

Ertuğrul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ertuğrul'un ölümünü şüpheli bulun polis ekipleri araştırma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarlaVefatBatman
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