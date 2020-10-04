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'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu

MARDİN'in Savur ilçesinde, ihbar üzerine operasyon düzenlenen evde jandarma köpeği 'Blabb' ile yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:19
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'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Savur ilçesinde bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine, operasyon düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kokuya duyarlı köpek 'Blabb' ile evde yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 1 kalaşnikof tüfek, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mermi, hücum yeleği ve dürbün ele geçirildi. Ev sahibi S.K. ile oğlu H.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BlabbAramaSilah
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