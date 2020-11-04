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Bolu Dağı'nda freni patlayan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde freni patlayan kamyonun önündeki ve karşı yönden gelen 1'i TIR, 7 araca çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaşlı bir kadın tarafından teselli edilen kamyon sürücüsü Yalçın Koçak, "Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul'a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2020 Çarşamba 08:53
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Bolu Dağı'nda freni patlayan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle İstanbul istikameti bölünerek çift yönlü ulaşıma açık tutulurken, İstanbul yönüne giden Yalçın Koçak yönetimindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun iddiaya göre freni patladı. Yokuş aşağı inen kamyon kontrolden çıkarak hem önünde giden, hem de karşı yönden gelen 1'i TIR, 7 araca çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, diğer araçlarda bulunan 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Bazı yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

YAŞLI KADIN, KAMYON ŞOFÖRÜNÜ TESELLİ ETTİ

Kazayı gören bir yaşlı kadın freni patladığı için kazaya sebep olan kamyon şoförü Yalçın Koçak'ı teselli etti. Yaşlı kadın, "Kaza olur, her şey olur. Benim oğlum daha önce kazada öldü. Bak canında bir şey yok. Para bulunur, mal bulunur, araba da bulunur, her şey bulunur." dedi. Kamyon sürücüsü Yalçın Koçak ise, "Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul'a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu. Freni patladığını fark etmedim." diye konuştu.

BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKANLARI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kamyonun çarpmasının ardından bariyerlere saplanan ve hurdaya dönen Sezai Okumuş idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Aracı gören diğer sürücüler, araçtakilerin hafif yaralandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Seyir halindeydik. Arkamızda 3-4 tane araba birbirine çarptı. Bize çarpınca biz de bariyerlere doğru gittik. Çok şükür sağlık durumlarımız iyi. Ağabeyimin kafasında biraz yara var." dedi.

YOL TRAFİĞE KAPALI

Ayrıca kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara yönü trafiğe kapandı. Araçlar Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıTEMOtoyolTrafik Kazası
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