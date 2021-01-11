Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1541
ALTIN
442.864
DOLAR
7.4415
STERLİN
10.0692
EURO
9.0685
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak

Buğdayda kuraklık tehdidi

ADANA’nın Kozan ilçesinde yağmur yağmayınca tarlalara ekilen buğday filizlenmedi. Üretici Mehmet Sarıçam, kuraklık nedeniyle sulama sistemi kiralamak zorunda kaldıklarını belirterek, birkaç gün içerisinde yağmur yağmazsa yüzde 70 ürün kaybı yaşayacaklarını dile getirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2021 Pazartesi 09:59
0 Okunma
Buğdayda kuraklık tehdidi

Türkiye genelinde iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık yaşanırken, Adana'da tarım alanında faaliyet gösteren üreticiler de bu durumdan olumsuz etkiledi. Kozan ilçesinde tarlaya ekilen buğdaylar filizlenmediği için üreticiler sulama sistemi kiralamak zorunda kaldı. 120 dönümlük tarlasına buğday eken Şenduh Sarıçam, yağmur yağmadığı için mecburen tarlasına sulama sistemi kiraladığını belirterek, "Ektiğimiz buğdaylarımız tam anlamıyla yetişmedi. Biz de mecburen sulamak zorunda kaldık. 2 bin 500 liraya yağmurlama sistemi kiralamak zorunda kaldık. Günlük bin 500 lira da yevmiye veriyoruz. Tarlamız 120 dönüm. Ürünlerimiz hep toprağın altında kaldı’’ diye konuştu.

‘YAĞMUR YAĞMAZSA YÜZDE 70 ÜRÜN KAYBIMIZ OLACAK’

Babasına hafta sonu yardım ettiğini söyleyen Mehmet Sarıçam, "Kuraklık olduğu için sulama yapmaya başladık. Suladıktan sonra yetişmesini bekleyeceğiz. İnşallah birkaç gün sonra yağmur yağar. Eğer sulama yapmazsak ve yağmur yağmazsa yüzde 70 ürün kaybımız olacak. Çıkan üründen çok çıkmayan var’’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BuğdayEkimTarımKuraklıkSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans