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Bursa merkezli 4 ile FETÖ operasyonu

BURSA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet ve TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında mahrem imamların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:03
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Bursa merkezli 4 ile FETÖ operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmayla ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları saptanan 14 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa ile Ankara, İstanbul ve Osmaniye’de eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin mahrem imam olduğu bildirildi. 1 'i açığa alınan astsubay, 1'i emekli astsubay, 8 'i eski askeri okul öğrenci, 1'i özel sektör çalışanı olan şüpheliler, emniyette sorguya alındı.

Polis ekipleri, firari bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖPDYOperasyonTerörPolis
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