Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1426
ALTIN
453.603
DOLAR
7.5685
STERLİN
10.2909
EURO
9.2219
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 95 akademisyen alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi törenle hizmete açıldı

BURSA Türk İslam Eserleri Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Aralık 2020 Cuma 08:36
0 Okunma
Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi törenle hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferans yöntemiyle bağlandı. Müzenin açılış töreninde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ile birlikte Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış kurdelesi, katılım sağlayan protokol üyeleri tarafından kesildi.

7 MİLYON 600 BİN TL'YE MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, "Yaklaşık 600 yıllık geçmişi bulunan bu müzede Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma, metal eserler, sikkeler ve giysiler yer alıyor. Restorasyonu 3 yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. 3 kıta, 7 iklimde hüküm süren, tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrimizin sembolleri arasında yer alacağına inandığım müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'daki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Türk İslam Eserleri MüzesiAçılışCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var
Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var
'Yılbaşı partisi öldürebilir'
'Yılbaşı partisi öldürebilir'
'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla dolandırmışlar
'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla dolandırmışlar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans