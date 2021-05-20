Çakıcı’nın Yakın Arkadaşından Dikkat Çeken Twitter

Çakıcı’nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş resimli bir paylaşım yaparak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Paylaşılan resimde Çakıcı’nın Ülkücü dostları Şerafettin Mahmutoğlu,Üzeyir Çakmaktaş ve avukatı Yıldırım Pahlivanlı hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi

Çakıcı’nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş’ın dikkat çeken açıklaması şöyle ;

Bak 6.35 Kemal!

Fotoğraftakiler:(sağdan sola)Alaattin

Çakıcı'nın Avukatı Yıldırım Pehlivanlı,ben ve Iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu...

Mekan Kırıkkale Y.I.Hastanesi...

Devlet Bahçeli'den hemen sonra yapılan ziyaret...

Bir diğer açıklaması ise şöyle ;

Chp Genel Başkanı,İYİ Parti Genel Başkanı ve diğer muhalif partiler, Ülküdaşlık hukuku gereği Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı'yı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kınamakta,bu ziyaret üzerinden politik hamleler geliştirmektedirler.Oysa Alaattin Çakıcı’yı aynı hassasiyetler saikiyle sadece Devlet Bahçeli ziyaret etmedi.Her çevreden,partiden binlerce insan ziyaret etti.Bu ziyaretçilerden bazıları da

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoglu ve Lütfi Türkkan'dı.Öyle ki, Lütfi Türkkan,hemen hemen her cezaevinde Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti.

Durum bu iken muhalefet(işine öyle geliyor belli ki) sadece Devlet Bahçeli'nin ziyaretini ön plana çıkarıp buradan ateş ediyor.

Konuşun şimdi,buna ne diyeceksiniz?