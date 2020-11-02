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CAN KAYBI 69'A ÇIKTI
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CAN KAYBI 69'A ÇIKTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a, yaralı sayısı ise 949'a çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 08:56
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CAN KAYBI 69'A ÇIKTI

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi.

CAN KAYBI 69'A ÇIKTI

AFAD'dan deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, can kaybının 69'a yükseldiği bildirildi. Yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği, 220 kişinin tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların sayısının da 987 olduğu ifade edildi. 

Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da depremin vurduğu Bayraklı’ya gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün akşam kente gelerek son rakamları açıkladı. Enkaz bölgelerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESINDE 6.6 BUYUKLUGUNDEKI DEPREM SONRASI YIKILAN BINALARIN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA EKIPLERININ CALISMASI SURUYOR. 9 BINANIN ENKAZINDA CALISMA YAPILIRKEN, DEPREMDE OLENLERIN SAYISI 49’A ULASTI. (FOTO: MEHMET CANDAN / IZMIR DHA)

UMUTLARI YEŞERTTİLER

Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Çalışmalara katılan Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu. Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki 8 katlı 28 daireli tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanın enkazı altında konuştuğu Buse Hasdemir, 9.5 saat sonra, saat 00.20'de kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Buse”nin dışında 100'den fazla vatandaş da enkaz altından sağ ya da yaralı kurtarıldı. 

IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESINDE 6.6 BUYUKLUGUNDEKI DEPREM SONRASI YIKILAN BINALARIN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA EKIPLERININ CALISMASI SURUYOR. 9 BINANIN ENKAZINDA CALISMA YAPILIRKEN, DEPREMDE OLENLERIN SAYISI 49’A ULASTI. (FOTO: MEHMET CANDAN / IZMIR DHA)

19 TEKNE BATTI

Depremde 19 teknenin battığı, 23 tekne ve 1 kara aracının Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı, 43 teknenin ise karaya oturduğu açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halen çöken 9 binanın enkazında arama yapılıyor. Bölgede devam eden çalışmalarda AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5 bin 748 personel görev alıyor. Arama çalışmalarında 21 arama kurtarma köpeği de yer alıyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

ÇADIRLAR KURULUYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildiği duyuruldu.

IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESINDE 6.6 BUYUKLUGUNDEKI DEPREM SONRASI YIKILAN BINALARIN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA EKIPLERININ CALISMASI SURUYOR. 9 BINANIN ENKAZINDA CALISMA YAPILIRKEN, DEPREMDE OLENLERIN SAYISI 49’A ULASTI. (FOTO: MEHMET CANDAN / IZMIR DHA)

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edildi, toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 360 çadır kuruldu, ayrıca 1440 yatak ve 2 bin 212 battaniye gönderildi. Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kuruldu, ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve 1920 yastık- çarşaf seti gönderildi. İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1008 yatak, 1000 battaniye ve 980 yastık- çarşaf seti sevk edildi. Şu ana kadar toplamda 730 çadırın kurulumu tamamlandı.

HASAR TESPİTİ İÇİN 520 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildi. Ayrıca, güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personelin olay yerine yönlendirildiği, teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personelin görev yaptığı aktarıldı.

IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESINDE 6.6 BUYUKLUGUNDEKI DEPREM SONRASI YIKILAN BINALARIN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA EKIPLERININ CALISMASI SURUYOR. 9 BINANIN ENKAZINDA CALISMA YAPILIRKEN, DEPREMDE OLENLERIN SAYISI 49’A ULASTI. (FOTO: HASAN AKYILDIZ /IZMIR DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 aracın görevlendirildiği, Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde de 400 kişiye yemek servisi verildiği ifade edildi.

DHA

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IzmirDepremAramaKurtarmaCan KaybıVefat
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