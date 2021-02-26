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Çanakkale'de son palamutlar tanesi 50 liradan satılıyor

ÇANAKKALE Balık Hali tezgahlarında, akım zamanı biten palamudun tanesi 50 liradan satılıyor. Balıkçılar, şubat ayının sonunda palamudun hala avlanabiliyor olmasını ise göçü etkileyen deniz suyu sıcaklığına bağladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Şubat 2021 Cuma 09:32
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Çanakkale'de son palamutlar tanesi 50 liradan satılıyor

Çanakkale Balık Hali, tezgahlarındaki balık çeşitliliği ile vatandaşlara birçok alternatif sunarken, bugünlerde en dikkat çeken balık ise palamut oluyor. Ağustos ayında başlayan ve artık akım zamanı bitmiş olan palamut balığının, balıkçılar tarafından halen avlanıyor olması hem balıkhane esnafını hem de vatandaşları şaşırtıyor. Şubat ayının son günlerinde tezgahlarda az da olsa yerini almayı sürdüren son palamutlar, tanesi 50 liradan satılıyor. Üstelik her biri bir kiloya yakın olan palamutlar, bir sonraki akım sezonu öncesi bu balığı son kez yemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞININ 19 DERECE OLMASI GÖÇLERİ ETKİLEDİ

Balık hali esnafı Engin Tunç, palamudun akım balığı olduğunu belirterek, "İlkbaharda Karadeniz'e, sonbaharda Ege'ye, sıcak sulara hızlı göç eden bir hayvan. Ancak kar yağışlarından önce deniz suyu sıcaklığının 19 derece olması balık göçlerini etkiledi. Şubatın sonuna geldik. İstanbul’da hala çinekop ve sarıkanat tutuluyor. Daha önceki senelerde de bazen ılıman geçen kışlarda bunlar yaşandı. Su sıcaklığı düşmediği zaman balık göç etmiyor. Balığı göçe itecek faktörler oluşmuyor. Su sıcaklığı da mevcut şartlarda olunca hayvan göç etmiyor. Palamut, tezgahlarımızda az da olsa yer almaya devam ediyor. Her biri birer kilo ağırlığındaki palamudun tanesi 40- 50 lira arasında değişen fiyatla satılıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBalıkPalamut
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