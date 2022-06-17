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“CANiK Eurosatory 2022 ile dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı”

CANiK, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından olan ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2022'de silah entegrasyon çözümlerine yönelik ürünleriyle öne çıktı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK olarak Eurosatory 2022 ile dünya devleri arasındaki yerimizi sağlamlaştırdık. İmzaladığımız sözleşmeler sonrasında bu yıla ait siparişlerimizi tamamladık ve 2023’e yönelik siparişler için de imzaları attık” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2022 Cuma 09:45
“CANiK Eurosatory 2022 ile dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı”

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Fransa'nın başkenti Paris'te 13-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Silah Endüstrisi Sergisi-Eurosatory 2022'de geniş ürün yelpazesi ile yer alan fuara katıldı. Fuarda, 2023 yılına ait siparişler için imzalar atıldı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak Eurosatory 2022 ile dünya devleri arasındaki yerimizi sağlamlaştırdık.  Dünyanın dört bir yanındaki 69 ülkeye ihraç edilen ürünlerimizle yeni başarılar elde etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“PLATFORMA TAKILAN TÜM ENTEGRE ÇÖZÜMLERİ BİR ARADA SUNUYORUZ”

Ana teması Ukrayna-Rusya Savaşı olan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katıldığı fuarda 1500 katılımcının yanı sıra 33 ulusal pavyon, 200'den fazla resmi delegasyonun yer aldığı belirtildi. Aral, “Dünyada benzeri olmayan eşsiz bir namlu üretim teknolojisiyle geliştirilen 12.7 mm çapındaki CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğimiz fuarın en  büyük ilgi gören ürünlerinden biri oldu. Platforma takılan tüm çözümleri bir arada sunma özelliğimizle de fuarda dikkat çekti. Platformlar için Makineli Tüfek Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz CANiK M2 QCB, oldukça ayrıcalıklı ve vazgeçilmez bir yere sahip. Esasen bir platform silahı olan bu makineli tüfeklerin etkin bir şekilde kullanılması için her detay düşünülmüş durumda. Fuarda yer alan şirketimizin iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS de bu silahların hava, kara ve deniz araçlarına kusursuz bir şekilde entegre edilmesi için ihtiyaç duyulan yetenekleri sunuyor. Bu firmalar, M2 gibi ağır bir silahın, hareketli araçlarda isabetli ve rahat bir şekilde kullanımını sağlayacak sistemler geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

“2023 İÇİN SÖZLEŞMELERİMİZİ İMZALADIK”

Fuar boyunca yoğun bir görüşme trafiğini yönettiklerini belirten Aral, “Pek çok Avrupa ülkesinden çeşitli devlet ihalelerine yanı sıra bir dizi toplantı ve ön anlaşmalara imza attık. Oldukça verimli geçen etkinlik süresince bu seneye ait siparişlerimizi tamamlayarak 2023 için yeni siparişler almaya başladık. Eurosatory 2022 ile Avrupa’daki varlığımızı güçlendirdik. Bu fuar, bizim Avrupa’daki büyüme stratejimize önemli bir ivme kattı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun Yurt SavunmaCanikEurosatory 2022FransaParisFuar
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