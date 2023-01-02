Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.509,16
ALTIN
1.097,41
DOLAR
18,74
STERLİN
22,67
EURO
20,10
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...

CANiK, TSK ve kolluk kuvvetlerine tek seferde 750 adet milli uçaksavar teslim etti

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel), Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetine girdi.

02 Ocak 2023 Pazartesi 09:46
CANiK, TSK ve kolluk kuvvetlerine tek seferde 750 adet milli uçaksavar teslim etti

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bir başarıya gururla daha imza attı. 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği CANiK M2 QCB, TSK ve kolluk kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı.


CANiK, Aralık 2022’de teslim etmeyi taahhüt ettiği 750 adet M2 QCB’nin tamamını TSK’nın envanterine kattı. Teslim edilen 750 adet uçaksavarın kurumlara adetsel dağılımı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumlarımızın yapmış olduğu mutabakata göre belirlendi.


‘ORDUMUZUN VE EMNİYET GÜÇLERİNİN HİZMETİNE SUNMAKTAN ONUR DUYUYORUZ’


SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak deneyimli ve güçlü ekibimizle birlikte muazzam bir çalışma ile Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeğini geliştirdik. 3 yıllık bu dönemde 160 milyon liralık Ar-Ge ve 440 milyon liranın üzerinde endüstriyelleşme yatırımıyla hayata geçirdiğimiz uçaksavarımız CANiK M2 QCB’yi TSK ve İç İşleri Bakanlığımızın hizmetine sunduğumuz için onur duyuyoruz. CANiK M2 QCB, buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah oldu. Ayrıca, resmi olarak 20.000 namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık ve 12.7x99 mm Ağır Makineli Tüfekler için hazırlanmış dünyanın en zor kalifikasyon testini tekrarsız sıfır hata ile tamamladık. Ağustos 2022’de elde ettiğimiz kalifikasyon başarımızın ardından şimdi de yeni bir rekora imza attık ve toplamda 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB) ordumuzun envanterine tek seferde kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu kalibrede bir silahın tek seferde 750 adet bir rakamla teslim edilmesi neredeyse görülmemiş bir başarıdır. Bize güvenerek, bu görevi veren Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz” dedi.


2 YILLIK KAPASİTEMİZİ DOLDURDUK


CANiK’in global pazara yönelik hedeflerine de hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, “Dünyanın dört kıtasında 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımaya yönelik katkı sunmaya devam ediyoruz. Şu anda kadar CANiK, M2 QCB uçaksavarı için 3.500 adet onaylanmış siparişi bulunuyor. 3.500 adetlik siparişin tamamı yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin kolluk kuvvetlerine teslim edeceğiz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun Yurt SavunmaCanikTSKUçaksavar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi
MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi
Yılın son günü Antalya'da denize girdiler
Yılın son günü Antalya'da denize girdiler
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans