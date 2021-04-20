Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1384
ALTIN
461.153
DOLAR
8.0969
STERLİN
11.3357
EURO
9.7727
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...
TBMM 10 adet memur alımı yapacak
TBMM 10 adet memur...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...

Çevre kirliliğini önlemek için trafikte poşet dağıtıyor

GAZİANTEP'te, emlakçılık yapan Nadir Duru, araç kullanırken dışarı çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte sürücülere dağıtıyor. Duru, kendi imkanlarıyla bastırdığı, üzerinde 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız' yazılı poşetleri park halindeki ve trafikteki araçların sürücülerine dağıtarak, farkındalık oluşturuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Nisan 2021 Salı 10:59
0 Okunma
Çevre kirliliğini önlemek için trafikte poşet dağıtıyor

Gaziantep'te emlakçı Nadir Duru, araç kullanırken, yere çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı 20 bin poşeti sürücülere dağıtıyor. Duru, 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız' yazılı poşetleri bastırıp, park halindeki ve trafikteki araçların sürücülerine dağıtarak, farkındalık oluşturuyor. Herkesi bilinçlendirmek ve doğayı korumak için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Duru, "Son 10 yıldır insanlar bireysel olarak doğayı ve çevreyi korumak adına gayret gösteriyor. Ben de 'Ne yapabilirim' diye düşündüm. Aklıma bu şekilde bir çözüm geldi. Poşetin üzerine herhangi bir isim, reklam koymadan insanları bilinçlendirmek ve doğayı korumak adına böyle bir proje başladık. Umarım bu tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılır. İnsanlar daha bilinçli olur ve temiz olmayı hatırlarlar oluşturduk. Kendimce üzerinde 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız', yazılı 20 bir adet poşet yaptırdım. Sabah erken saatlerde mesaiye başlamadan önce bazen de gün içinde park eden ve trafikte olan araç sürücülerine dağıtıyorum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Tebessüm ederek teşekkür ediyorlar" dedi.

Sürücü Ahmet Narin, poşeti görünce şaşırdığını belirterek, "Arkadaşımızı tebrik ediyoruz, güzel bir uygulama olmuş. Çevreye duyarlı insanları bu sayede artması sağlanır" diye konuştu.

Nadir Duru'nun dağıttığı poşetlerden alan sürücü Özge Dilsizoğlu ise "Çok bilinçli bir hareket. Biz genelde hemen kurtulmak için çöplerimizi camdan atmaya çalışıyoruz ama bu poşet olduğu zaman daha bilinçli bir şekilde çöpleri içerisine koyarak en yakın çöp kutusuna atabiliriz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre KirliliğiGaziantepPoşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini öldürüp kaçtı, polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı
Eşini öldürüp kaçtı, polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapılacak
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapılacak
17 ilde FETÖ operasyonu
17 ilde FETÖ operasyonu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans