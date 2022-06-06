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Çevreci gençler, 'yeşil defter'e hayallerini yazdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen çevreci gençlerin kaleme aldığı 'yeşil defter'de duygu ve düşünceleri yer aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 16:57
Çevreci gençler, 'yeşil defter'e hayallerini yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtımında, gençlerin çevreyle ilgili mesajlarını iletmeleri için serbest kürsü konuldu. Üniversitelerinde 'iklim elçisi' seçilen gençler, serbest kürsüde hayallerini ve projelerini anlattı. Çevreci gençler, kendileri için hazırlanan 'yeşil defter' ile beklentilerini aktardı. Gençler, defterde en çok iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekerek, sürdürülebilir gelecek için çevrenin korunması ve sıfır atık konularına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 'iklim elçisi' Pınar Soyoğuz, dünyanın, insanlığın ortak evi olduğunu belirterek, "Sorumluluklarımız, sadece belirli bir noktadan değil tüm evrenin üzerinden yüklenilmelidir. Umarız, iklimle mücadelede sayımız giderek artar. Unutmayalım, dünyayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybederiz" dedi. 

Trakya Üniversitesi 'iklim elçisi' Başak Gençler de hayal ettiği dünyayı şöyle kaleme aldı:

"Hayvanların ve insanların gözünün içinin güldüğü, otlatma ve düzensiz dağılımdan dolayı canlıların neslinin tehlikeye girmediği bir dünya hayal ediyorum. Öğrencilerin zihinlerinin önemsenmesini, geri dönüşüm ve sıfır atık prensibinin sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çevreciçevreYeşil Defter
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