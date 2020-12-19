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Ceyhan Belediyesi'ne ‘usulsüzlük’ operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor

Adana Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi arasında halen görevde olan başkan yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile Murat İnanır ve Metin D. adlı müteahhitlerin de bulunduğu ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:39
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Ceyhan Belediyesi'ne ‘usulsüzlük’ operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan, adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın (üstte) talimatları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'imar durumu ile ruhsattaki eksiklikleri' gerekçe gösterip, rüşvet talebinde bulundukları öğrenildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı. 

BAŞKAN YARDIMCISI VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar ile mevcut başkan yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri Şevkat Açan, Halil Katıtaş, Mehmet Veysel Beştaş, CHP'li Meclis Üyesi Umut Topal, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve müteahhitler Murat İnanır ile Metin D.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

SORGUYA ALINDILAR

Operasyon sırasında evlerinde bulunmayan 2 kişi de daha sonra yakalandı. Böylelikle operasyonda gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı.

SUÇLAMALAR

Şüphelilere, 'usülsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ceyhan BelediyesiRüşvetOperasyon
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