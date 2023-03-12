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Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünün Ceyhan Nehri kıyısında, depremlerin ardından yarık ve çöküntüler oluştu.

12 Mart 2023 Pazar 16:16
Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Osmaniye (AA)

Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Gökçedam köyü de etkilendi.

Bazı evlerde hasar oluşurken, depremler köyün yakınından geçen Ceyhan Nehri'nin kıyısındaki alanda yer yer 1 ila 1,5 metre derinliğinde yarık ve çöküntülere yol açtı. Yarıkların meydana geldiği alan, dronla görüntülendi.

"İlk gördüğümde korktum"

Köy sakinlerinden 51 yaşındaki Ahmet Boyraz, AA muhabirine, depremleri şiddetli hissettiklerini söyledi.

Sarsıntılarda ailece korku yaşadıklarını belirten Boyraz, "Yatıyorduk. Hanım birden kalktı. Ben dışarı çıkmadım. Bir kez daha sallandık. Korktuk çünkü büyük bir deprem oldu." dedi.

Boyraz, ilk kez böyle büyük depremle karşılaştığını, evlerinde küçük çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

Köyde birkaç eski evde hasar meydana geldiği bilgisini veren Boyraz, şöyle konuştu:

"Depremden sonra köyde inceleme yapanlar, burada yarıkların oluştuğunu görüyor. Birkaç gün sonra biz de gelip baktık. Daha önce nehir kenarında böyle yarık yoktu, depremden sonra bu duruma geldi. Yer yer 1 ila 1,5 metre derinliği var. İlk gördüğümde korktum, ürperdim. Daha önceleri böyle değildi. Eskiden burada piknik yapılırdı. Depremden dolayı böyle yarıklar oluştu."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ceyhan NehriKöyDepremYarık
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