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Ceza Avukatı Semra Ilık, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin `i Ziyaret etti

Ceza Avukatı Semra Ilık, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin `ı makamında Ziyarette bulundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Ağustos 2020 Perşembe 10:27
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Ceza Avukatı Semra Ilık, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin `i Ziyaret etti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ceza Avukatı Semra Ilık, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin `ı makamında Ziyarette bulundu.

Keskin, Avukat Semra Ilık Hanımefendi misafirimiz oldu. Ziyaretleri için teşekkür ederim.

Ilık ise Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sn KESKİN in önemli projelere imza atarak örnek bir Başkan profili teşkil ettiğini vurgulayarak başarılarının devamını dilediğini belirtti ...

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