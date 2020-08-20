Ceza Avukatı Semra Ilık, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin `i Ziyaret etti

HABER: DİNÇER KARACALAR Ceza Avukatı Semra Ilık, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin `ı makamında Ziyarette bulundu. Keskin, Avukat Semra Ilık Hanımefendi misafirimiz oldu. Ziyaretleri için teşekkür ederim. Ilık ise Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sn KESKİN in önemli projelere imza atarak örnek bir Başkan profili teşkil ettiğini vurgulayarak başarılarının devamını dilediğini belirtti ...