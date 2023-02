Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü

Çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılan Çin Acil Durum Bakanlığına bağlı arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik ekip ile Hong Kong Yangın Hizmetleri Bakanlığı Şehir Arama ve Kurtarma Timi ve Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Bürosu ve Göçmenlik Dairesi görevlilerden oluşan 59 kişilik ekip öğleden sonra Pekin'e ulaştı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, karşılama için bakanlığın havaalanı yerleşkesinde düzenlenen törende, ekiplere teşekkür ederek "Eminim her biriniz, hayat boyu unutamayacağınız anlara şahitlik ettiniz. Depremin ne kadar ağır sonuçları olduğunu bizzat yerinde gördünüz. Felaketinin ardından sağladığınız ivedi destek daima hatırlanacaktır." dedi.

Depremlerin ardından dünyanın pek çok bölgesinden arama-kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye yardım elini uzattığını, Çinli ekiplerin de bunların arasında yer aldığını ifade eden Önen, "Sizler, kısa sürede yardımımıza koştunuz. Yerel personelimizle sahada uyum içinde görev yaptınız ve birçok can kurtardınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önen, organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden Çin hükümeti, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi ve ilgili birimlere şükranlarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çin'den çok sayıda kurtarma ekibi afet çalışmalarına destek için Türkiye'ye ulaştı. Çin ve Hong Kong'un ekiplerinin yanı sıra 17 sivil gönüllü ekipten toplam 441 Çinli kurtarma ve yardım görevlisi afet bölgesinde çalışmalara katılarak onlarca hayatın kurtarılmasında rol oynadı.