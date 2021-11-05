"Çocuk haczi yerine ebeveynlere disiplin hapsi geliyor"

Son yıllarda artan boşanma ve velayet davalarının sonrasında birçok çocuk türlü anlaşmazlıklara tanık oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, ülkemizde 2018 ila 2020 yılları arasında 433 bin 643 çiftin boşandığını gösterirken, 390 bin170 çocuğun da velayetlerinin dağıtıldığına dikkat çekiyor. Velayet kararının ardından belirlenen görüşme gününde ebeveynler arasında yaşanan anlaşmazlıkların "çocuk haczinin” yapılmasına yol açtığını söyleyen Av. Murat Aydar, “Yasaya göre kararlaştırılan görüşme gününde çocuğunu görme ve birlikte vakit geçirme hakkına sahip ebeveynlerin, bu hak ihlal edildiğinde icra memuru, polis ve pedagog eşliğinde gelerek icra yoluyla çocuğunu teslim alabiliyor. Ne yazık ki bu süreçten en çok ve olumsuz olarak etkilenen de çocuklar oluyor” dedi.

MAHKEME KARARINI UYGULAMAYAN EBEVEYNLERE DİSİPLİN HAPSİ

Haciz esnasında çocuğun sürece tanık olmasının yarattığı psikolojik tahribatın mevcut uygulamanın değiştirilmesine kapı araladığını belirten Av. Murat Aydar, şunları söyledi:

“Ebeveyn ve çocukların yaşadığı zorlukların en aza indirilmesi için 5. Yargı Paketi kapsamındaki düzenlemeyle çocukların belirlenen gün ve saatte, yeni kurulacak çocuk teslim merkezine getirilmesi üzerinde tasarlanan kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni uygulamada, ebeveynlerin çocuklarını getirmemesi halinde tutanak tutularak yeni bir dava süreci başlatılacak ve tedbir kararına uymayan ebeveynlere disiplin hapsi verilecek. İlgili mahkeme makamının velayet kararını gözden geçirmesiyle dava süreci karara bağlanacak. Çocuğun ebeveynleriyle görüşmesi de ücretsiz hale getirilerek masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.”

HER YIL 100 ÇOCUK HACZİ VAKASI

Yeni uygulamada çocuk tesliminin okul ya da kreşlerde gerçekleşeceğine dikkat çeken Murat Aydar, “Her yıl ortalama 100 çocuk haczi için icra başlatıyoruz. Birçok müvekkillimin, hacizden etkilenmesin diye çocuklarını görmekten vazgeçtiğine tanık oldum. Bu yüzden çocuğun icra konusu olmaktan çıkarılıp Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde her türlü güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Meclise sunulan yeni sistemin yasalaşmasıyla çocuk psikolojisinin korunacağına ve ebeveynler arasında yaşanan birçok problemin kolayca çözülmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.