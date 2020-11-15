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Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, misafir olduğu evde 13 yaşındaki Ege D. ve Arda D. kardeşlerle kavga eden Ege Ö., iki kardeşe evde bulunan çekiçle saldırdı. Olayda Arda D. hayatını kaybederken, Ege D. yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:02
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Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sembol Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Ege D. ve Arda D. kardeşlerin evine misafir olan Ege Ö., iki kardeşle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Ege Ö., evde bulunan çekiçle iki kardeşi yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Daha sonra adrese gelen itfaiye erleri, kapıyı kırarak, daireye girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arda D.'nin hayatını kaybettiği, Ege D.'nin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Ege D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, şüpheli Ege Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçocukKavgaCinayetölüm
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