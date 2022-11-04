CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 2.Ä°stanbul EÄŸitim Zirvesi'ne video mesaj gÃ¶nderdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'da, 2. Ä°stanbul EÄŸitim Zirvesi'ne bir video mesajÄ± gÃ¶nderdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesajÄ±nda, "EÄŸitim zirvemizin ikincisi mÃ¼nasebetiyle sizleri TÃ¼rkiyeâ€™de aÄŸÄ±rlamaktan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyuyorum. KÃ¼ltÃ¼rlerin medeniyetlerin ve kÄ±talarÄ±n kavÅŸak noktasÄ±, ÅŸehirlerin incisi gÃ¼zel Ä°stanbulâ€™umuza hepiniz hoÅŸ geldiniz. Zirvenin hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyor, deÄŸerli fikirleriyle zirveye katkÄ± sunan tÃ¼m akademisyenlerimize, hocalarÄ±mÄ±za ve uzmanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± yÃ¶netimiyle birlikte zirvenin icrasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyorum.Â

Ä°nsanlÄ±k olarak son iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r saÄŸlÄ±k kriziyle baÅŸlayan akabinde ekonominin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± boyutlarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan bir sÄ±namayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yÄ±z. Velilerimiz Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve eÄŸitimin diÄŸer paydaÅŸlarÄ±nÄ±n ortak kanaati, salgÄ±n gÃ¼nlerinin eÄŸitim sisteminde ciddi bir tahribata yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan ders dinleme becerilerine, ekran baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ikili mÃ¼nasebetlere uzanan geniÅŸ bir yelpazede Ã§ocuklarÄ±mÄ±z daha Ã¶nce hiÃ§ alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla mÃ¼cadele ediyor"dedi. Â TÃ¼rkiye'yi kalkÄ±ndÄ±racak nesiller yetiÅŸmesinde eÄŸitimin Ã¶nemini vurgulayan ErdoÄŸan, "Hangi kademede olursa olsun evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim hayatlarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmelerine Ã¶nem veriyoruz. Bu anlayÄ±ÅŸla eÄŸitim alt yapÄ±sÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinden, Ã¶ÄŸretmen kadronuzun gÃ¼Ã§lendirilmesine, yeni metotlarÄ±n ortaya koyulmasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenci yeteneklerinden geliÅŸtirilmesine kadar birÃ§ok alanda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. AmacÄ±mÄ±z Ã¼lkemizi kalkÄ±ndÄ±racak, dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi olan, donanÄ±mlÄ±, okuyan, araÅŸtÄ±ran, sorgulayan, katma deÄŸer Ã¼reten, baÅŸarÄ±lÄ± ahlaklÄ± ve erdemli genÃ§lere sahip olmaktÄ±r. TÃ¼rkiye olarak bunun adÄ±na da TEKNOFEST kuÅŸaÄŸÄ± diyoruz" dedi.



"MAARÄ°F VAKFI'MIZ MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N DEÄžERLERÄ°NÄ° VE EVRENSEL Ä°LKELERÄ° SINIRLARIMIZ DIÅžINDA BAÅžARIYLA TEMSÄ°L EDEREK HAYATÄ° BÄ°R ROL ÃœSTLENÄ°YOR"

Maarif VakfÄ±'nÄ±n 6 farklÄ± kÄ±tada Ã¼lkemizin bayraÄŸÄ±nÄ± dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: GeleceÄŸimizi emanet edeceÄŸimiz bu kuÅŸaÄŸÄ±n sadece akademik bakÄ±mdan deÄŸil manevi aÃ§Ä±dan da en mÃ¼cehhez ÅŸeklinde yetiÅŸmesi iÃ§in devletimizin tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber ediyoruz. Ãœlkemizde bunlarÄ± yaparken dost ve kardeÅŸlerimizi asla ihmal etmiyor, eÄŸitim alanÄ±ndaki birikimimizi paylaÅŸmaya hassasiyet gÃ¶steriyoruz. Maarif VakfÄ±â€™mÄ±z milletimizin deÄŸerlerini ve evrensel ilkeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸarÄ±yla temsil ederek bu noktada hayati bir rol Ã¼stleniyor. DÃ¼nyanÄ±n altÄ± farklÄ± kÄ±tasÄ±nda Ã¼lkemizin maarif bayraÄŸÄ±nÄ± dalgalandÄ±ran hayÄ±rlÄ±, baÅŸarÄ±lÄ±, donanÄ±mlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin yetiÅŸmesi iÃ§in samimiyetle Ã§aba harcayan vakfÄ±mÄ±zla iftihar ediyoruz. Ä°kinci Ä°stanbul EÄŸitim Zirvesiâ€™nin gerek vakfÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n verimliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na, gerekse salgÄ±nÄ±n eÄŸitim sisteminde sebep olduÄŸu zararlarÄ±n giderilmesin de anlamlÄ± katkÄ±lar yapacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle zirvenin baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesini dikiyor sizleri bir kez daha saygÄ±yla selamlÄ±yorum, kalÄ±n saÄŸlÄ±cakla.