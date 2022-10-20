CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Avrupa'da orman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± en Ã§ok artÄ±ran Ã¼lke oldukÂ 

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n iklim krizi ve Ã§evre konularÄ±ndaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rma hedefiyle dÃ¼zenlediÄŸi Ã‡evre Forumu'na video mesaj ile katÄ±ldÄ±. Forumun tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± dileyerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SanayileÅŸme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklÄ± etkiler Ã§evre Ã¼zerinde maalesef Ã§ok ciddi tahribat oluÅŸturuyor. Her geÃ§en yÄ±l bu tahribatÄ±n etkilerini dÃ¼nya genelinde daha fazla gÃ¶rÃ¼yor ve hissediyoruz. ZamanÄ±nda ve yeterli Ã¶nlemler alÄ±nmazsa, Ã§evre felaketleri, hava kirliliÄŸi, su ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ile biyoÃ§eÅŸitliliÄŸin kaybÄ± geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemez noktalara ulaÅŸacaktÄ±r. ÅžÃ¼phesiz her meselede olduÄŸu gibi, bu konuda da tabiata daha Ã§ok zarar veren Ã¼lkelerin daha fazla sorumluluk Ã¼stlenmesi, mÃ¼cadeleye daha fazla katkÄ± saÄŸlamasÄ± Ã¶nem arz ediyor" ifadelerini kullandÄ±. Â

Ä°KLÄ°M VE Ã‡EVRE SORUNLARIYLA MÃœCADELE ANA GÃœNDEM MADDELERÄ°MÄ°Z ARASINDA YER ALIYORÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, Ã§evrenin korunmasÄ±nÄ± da iÃ§eren geniÅŸ bir yaklaÅŸÄ±mÄ± ifade ediyor. Esasen biz Ã§evreyi, yani tabiatÄ± Allah'Ä±n eseri ve emaneti olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼m insanlarÄ±n ortak hayat alanÄ± olan Ã§evreyi korumanÄ±n bir lÃ¼tuf deÄŸil, bir yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Sera gazÄ± emisyonu bakÄ±mÄ±ndan tarihi sorumluluÄŸumuz yÃ¼zde 1'in altÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen iklim ve Ã§evre sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele ana gÃ¼ndem maddelerimiz arasÄ±nda yer alÄ±yor" dedi. Â

TÃœRKÄ°YE YENÄ°LENEBÄ°LÄ°R ENERJÄ°DE DÃœNYADA 12'NCÄ° SIRAYA YÃœKSELDÄ°Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Son 20 yÄ±lda Ã¼lkemizde doÄŸayÄ± ve Ã§evreyi korumak ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in tarihi nitelikte adÄ±mlar attÄ±k. Yenilenebilir enerjinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, atÄ±k yÃ¶netimi, orman alanlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve daha pek Ã§ok alanda bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dÃ¼nyada ise 12'nci sÄ±raya yÃ¼kseldi. Bu baÅŸarÄ±yÄ± yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yÃ¼zde 55'ine ulaÅŸtÄ±rarak elde ettik" diye konuÅŸtu. Â

AVRUPA'DA ORMAN VARLIÄžINI EN Ã‡OK ARTIRAN ÃœLKE OLDUKÂ

ErdoÄŸan, "Orman varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± 23 milyon hektara Ã§Ä±kararak Avrupa'da orman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± en Ã§ok artÄ±ran Ã¼lke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahÃ§esi kurma hedefimize kesintisiz bir ÅŸekilde devam ediyoruz" dedi. Â

SIFIR EMÄ°SYONA ULAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N TÃœM ADIMLARI ATMAYI SÃœRDÃœRECEÄžÄ°ZÂ

ErdoÄŸan, "Ãœlkemizin ilk yerli otomobili TOGG'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de Ã§evreye olan sorumluluÄŸumuzun bilinciyle hareket ettik. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±nÄ± meclisimizde onaylayarak iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelemizde Ã¶nemli bir ivme yakaladÄ±k. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yÄ±lÄ±nda net sÄ±fÄ±r emisyona ulaÅŸmak iÃ§in gerekli tÃ¼m adÄ±mlarÄ± atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ã§evre konusunda bilinÃ§lenmenin artmasÄ±nda medya kuruluÅŸlarÄ±na bÃ¼yÃ¼k sorumluluk dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekti. Â