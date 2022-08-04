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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, 2022 yılı YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

04 Ağustos 2022 Perşembe 11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Aslanlı Yol'da beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesilem olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakati ile milletimiz güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınırı ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, etkinliği ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun".

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanYüksek Askeri ŞuraYAŞAnıtkabirTürk Silahlı Kuvvetleri
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