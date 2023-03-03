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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

03 Mart 2023 Cuma 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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