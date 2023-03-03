Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.