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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı

Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Ekim 2021 Pazar 16:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı

İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı. Gür için cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBeyoğlu EğitimKültür Vakfı Ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı BaşkanıHacı Ahmet GürYeni Çağrı
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