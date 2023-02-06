Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.

"9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmektedir"

Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır."

"Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyeti kesintisiz şekilde sürüyor.

Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir.

Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.

Yardıma gidecek kişi ve kurumlar AFAD'la koordinasyon içinde hareket etmeli. Bunun dışındaki yardımlar kargaşaya yol açmakta, amaca ulaşılması zorlaşmakta.

Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından bölgedeki yetkililerden bilgi aldı

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.