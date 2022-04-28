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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı'nı ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine istinaden 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Nisan 2022 Perşembe 09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı'nı ziyaret edecek

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceklerdir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler  hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSuudi Arabistan
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