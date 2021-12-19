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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusuna ilişkin, "Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Aralık 2021 Pazar 12:58
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

ANKARA, (DHA)


 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası, Oktay ve Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, "Bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'20 YIL ÖNCE HAYAL EDİLEMEYEN İŞLERDİ'

Bakan Adil Karaismaloğlu, Türksat 5B'nin Türkiye'nin 8'inci uydusu olduğunu kaydettiği konuşmasında, "İnşallah 6A ile 9'uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize 'Diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz?' soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında. İnşallah artarak devam edecek ve gençlerimizi de inşallah ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.

DHA

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