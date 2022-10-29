Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası startı verildi

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası yarışları Atatürk ve Silah Arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başladı. İstanbul Boğazı'nın muhteşem parkurunda yarışan 28 ülkeden 600'den fazla sporcu, görkemli bir görsel şölen sundu.

Yarışın start kornasını çalan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, ''Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ivmesi her geçen yıl daha da yükseliyor. Bu organizasyonla ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Bu yıl katılmcı ülke sayımız daha da arttı. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz'' dedi.

Sporcuların rüzgarla birlikte parkurda zorlu bir mücadele sürdürdüğü yarış, Dolmabahçe'de son buldu.

Yarın da Moda-Adalar Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası yarışları gerçekleştirilecek. Yarın akşam Tersane İstanbul'da düzenlenecek törenle kazananlara kupaları takdim edilecek.