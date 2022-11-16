CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Bali'de 'SaÄŸlÄ±k' paneli dÃ¼zenlendi

Panelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±lara video mesaj ile hitap eden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, Ã§aÄŸÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±namalarÄ±ndan biri olarak Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n kÃ¼resel saÄŸlÄ±k ve ekonomi aÃ§Ä±sÄ±ndan eÅŸitsizlikleri derinleÅŸtiren ciddi hasarlar bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla kÃ¼resel belirsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸini dile getiren Altun, bu deÄŸiÅŸimin saÄŸlÄ±ktan ticarete, eÄŸitimden turizme, birÃ§ok alanda yansÄ±malarÄ± bulunduÄŸunu, bugÃ¼n devam eden bu sÃ¼recin etkilerini kÃ¼resel boyutta kendisini hissettirdiÄŸini kaydetti. TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n bÃ¶yle bir salgÄ±na hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmasÄ±nÄ±n herkesi yeni krizler karÅŸÄ±sÄ±nda proaktif bir tutum almaya mecbur kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Altun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu noktada dÃ¼nya ekonomisinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 85'ini, ticaretinin yÃ¼zde 75'ini ve nÃ¼fusunun 3'te 2'sini temsil eden G20'ye bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revler, sorumluluklar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. G20'nin kÃ¼resel saÄŸlÄ±k mimarisinin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶ncelikli olarak gÃ¼ndemine almasÄ± son derece Ã¶nemlidir. Bu durum G20'nin fonksiyonunu daha da Ã¶nemli hale getirecektir.Â Bu dÃ¶nem, Ã¼lkeler arasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve iÅŸ birliÄŸinin gerekliliÄŸini bir kez daha herkese gÃ¶sterdi."

Altun, TÃ¼rkiye'nin salgÄ±nla mÃ¼cadelede Ã¶rnek bir baÅŸarÄ± ortaya koyduÄŸuna iÅŸaret ederek, gÃ¼Ã§lÃ¼ saÄŸlÄ±k altyapÄ±sÄ± ve nitelikli personelin salgÄ±nla mÃ¼cadelede en Ã¶nemli imkanlardan biri olduÄŸunu belirtti.

TamamlanmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ek olarak devam eden ÅŸehir hastanesi inÅŸaatlarÄ±na hÄ±z vererek saÄŸlÄ±k altyapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ kattÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Altun, saÄŸlÄ±k tedbirlerinin yanÄ± sÄ±ra salgÄ±n sÃ¼recinin ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirecek adÄ±mlarÄ± Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde attÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Bununla beraber TÃ¼rkiye'nin en baÅŸÄ±ndan beri Ã¼lkelerin kendi iÃ§lerinde salgÄ±nla mÃ¼cadele iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n, bu kÃ¼resel krizin bitirilmesi iÃ§in yeterli olamayacaÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸuna dikkati Ã§eken Altun, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu anlayÄ±ÅŸla, TÃ¼rkiye olarak salgÄ±nla kÃ¼resel mÃ¼cadele giriÅŸimlerine her zaman gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek saÄŸladÄ±k. Yerli aÅŸÄ±mÄ±z TURKOVAC'tan maskeye, tÄ±bbi ekipmandan solunum cihazÄ±na, salgÄ±n sÃ¼recinde gerekli olan ne varsa, kendi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n istifadesine sunduÄŸumuz gibi, dost ve kardeÅŸ Ã¼lke halklarÄ±na da bunlarÄ± ilettik. BazÄ± Ã¼lkelerin diÄŸerlerinin maskelerine el koyduÄŸu bir dÃ¶nemde hiÃ§bir ayrÄ±m yapmaksÄ±zÄ±n herkese el uzatmaya gayret sarf ettik. AynÄ± zamanda bu dÃ¶nemde milli gelire oranla en fazla insani yardÄ±m yapan Ã¼lke olmanÄ±n gururunu bir kez daha yaÅŸadÄ±k. SalgÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± karamsar havanÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkeyi iÃ§e kapanmaya sevk ettiÄŸi ve bunun da kÃ¼resel istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa hizmet ettiÄŸi bir gerÃ§ektir. TÃ¼rkiye olarak kÃ¼resel salgÄ±n dÃ¶neminin en karamsar gÃ¼nlerinde bile, her platformda kÃ¼resel Ã§apta iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayla Kovid-19'a karÅŸÄ± ortak bir mÃ¼cadele verilmesine, bu mÃ¼cadelenin gerekliliÄŸine iÅŸaret ettik.Â KÃ¼resel topluma katkÄ± sunamayan uluslararasÄ± mekanizmalarÄ±n nasÄ±l daha verimli hale getirilebileceÄŸi konusunda tÃ¼m uluslararasÄ± toplumu harekete geÃ§meye davet ettik, bu davetimizi yineliyoruz."

'TÃœRKÄ°YE, KÃœRESEL SAÄžLIK MÄ°MARÄ°SÄ°NÄ°N Ä°STÄ°KRAR KAZANMASINDA SORUMLULUK ÃœSTLENMEYE HAZIR'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± 'daha adil bir dÃ¼nya'Â idealinin kÃ¼resel saÄŸlÄ±k mimarisi boyutunu da kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Altun, "Zira saÄŸlÄ±k, hiÃ§bir ÅŸekilde bazÄ± tekellerin insanlÄ±ÄŸÄ±n kaderiyle oynayabileceÄŸi bir alan deÄŸildir, olmamalÄ±dÄ±r. Bu inanÃ§la TÃ¼rkiye olarak kÃ¼resel saÄŸlÄ±k mimarisinin tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa hizmet edecek ÅŸekilde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. KÃ¼resel belirsizlik Ã§aÄŸÄ±nda, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde istikrarlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir gÃ¼Ã§ olan TÃ¼rkiye, kÃ¼resel saÄŸlÄ±k mimarisinin de istikrar kazanmasÄ±nda sorumluluk Ã¼stlenmeye hazÄ±rdÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DiÄŸer taraftan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir enerjiye geÃ§iÅŸ konusunun da TÃ¼rkiye'nin yine Ã¶nem verdiÄŸi ve tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in zaruri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir husus olduÄŸunu ifade ederek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve kapsayÄ±cÄ± bir kÃ¼resel ekonominin inÅŸasÄ±nÄ±n ancak ve ancak yeÅŸil ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir enerjinin hÃ¢kimiyetinden geÃ§tiÄŸini bildirdi.

Altun, bu noktada TÃ¼rkiye'nin 2053 yÄ±lÄ± iÃ§in koyduÄŸu karbon emisyonlarÄ±nda net sÄ±fÄ±r hedefinin son derece anlamlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

'YENÄ°LÄ°KLERE Ã–NCÃœLÃœK ETMEK Ä°Ã‡Ä°N TÃœM GÃœCÃœMÃœZLE Ã‡ALIÅžIYORUZ'

KÃ¼resel Ã§apta Ã¶ncelik ve ehemmiyet verilmesi gereken bir diÄŸer alanÄ±n ise dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m olduÄŸuna iÅŸaret eden Altun, bu hususta 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n TÃ¼rkiye'nin Ã¶rnek vizyonunu ortaya koyduÄŸunu belirtti.

Altun, "Devletimiz geliÅŸen teknolojiler, toplumsal talepler ve kamu sektÃ¶rÃ¼ndeki reform eÄŸilimlerini dikkatle takip etmekte ve bu geliÅŸmelere aynÄ± zamanda Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmeye gayret sarf etmektedir. DÃ¼nyanÄ±n en kapsamlÄ± ve en aktif e-devlet altyapÄ±sÄ±na sahip olan Ã¼lkemiz, kamu hizmetlerinin dijitale taÅŸÄ±nmasÄ±, siber gÃ¼venlik, milli teknolojiler, bÃ¼yÃ¼k veri ve yapay zekÃ¢ ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarda da atÄ±lÄ±m iÃ§indedir. TÃ¼rkiye olarak deÄŸiÅŸen dÃ¼nyaya hazÄ±rÄ±z ve yeniliklerden geri kalmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, yeniliklere Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmek iÃ§in de tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz"Â gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verdi.

G20 17'inci Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi'nin 'Birlikte KalkÄ±n, Daha GÃ¼Ã§lÃ¼ KalkÄ±n' temasÄ±nÄ±n, bu zorlu sÃ¼reci geride bÄ±rakmak iÃ§in Ã¶nemli bir dÃ¼stur, Ã¶nemli bir ilke olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Altun, yaÅŸanan tecrÃ¼belerden ders Ã§Ä±kararak, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n faydasÄ±na sunacak bir saÄŸlÄ±k sistemini hep birlikte oluÅŸturabileceklerine inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Altun, bu noktada 'Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n'Â ilkesinin, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in saÄŸlÄ±k diplomasisi aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli perspektif sunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â