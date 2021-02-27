Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...

Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, erik ve badem çağlasının ardından 5 yıl öncesine kadar üreticiler tarafından yere dökülen kayısı çağlasının ilk hasadı gerçekleştirildi. Daha önce seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, şimdilerde kilogramını 100 TL'den satılıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 10:02
0 Okunma
Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor

Erdemli ilçesinde kayısı ağaçlarında seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, ekşi ve lezzetli tadı keşfedilince katma değeri yüksek meyveye dönüştü. Özellikle aş eren hamile kadınlar tarafından talep gören, havaların ısınması nedeniyle 20 gün önce hasadına başlanan kayısı çağlası, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

20 GÜN ÖNCE HASADI BAŞLADI

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 dönüm örtü altında kayısı üreticiliği yapan İlyas Kil, "Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı çağlalarımız 20 gün erken olgunlaştı. Daha önceleri çağlalarımızı satamıyorduk ve yere döküyorduk. Son 5 yıldır erik ve badem çağlası gibi kayısı çağlası da insanlar tarafından tüketilmeye başlandı. Çağlalarımızın ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizi kilosu 100 TL'den sattık. Ben bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilk kayısı çağlasının hasadına katılarak, üreticilere bol ve bereketli sezon diledi. Erdemli’de her geçen gün ürün çeşitliliği arttığını aktaran Şahin, "Limon ve domates üreticiliği ile birlikte turfanda meyve yetiştiriciliğinde Erdemli artık Türkiye’de önde gelen ilçeler arasında yerini aldı. Sezonun ilk erik hasadını yapmamız ile birlikte normalde 20 gün sonra yapılması planlanan kayısı çağla hasadı bugün yapılıyor. Daha önceleri üreticilerimizin ağaçlarda seyreltme yapmak için yere döktükleri kayısı çağlaları artık vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Son 5 yıldır artık kayısı çağlası da toplanarak satılıyor. Bu yıl ilk turfanda kayısı çağlasının kilosu 100 TL'den satıldı. Ben bütün üreticilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Üreticiler, topladıkları kayısı çağlalarını birer kilogramlık kâselere koyarak, tüketilmek üzere büyükşehirlere gönderiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliErikBademçağla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu
‘Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI
CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans