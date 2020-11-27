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Defineciler tarafından tahrip edilen mağarada demir kapılı önlem

Adıyaman'da, taş devrinden kaldığı belirtilen ve defineciler tarafından tahrip edilen Palanlı Mağarası’nın girişleri, demir kapılar ile kapatılarak önlem alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2020 Cuma 09:08
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Defineciler tarafından tahrip edilen mağarada demir kapılı önlem

Adıyaman- Çelikhan yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Palanlı köyü yakınlarındaki taş devrinden kaldığı belirtilen, duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara; ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalarla boyandı. Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler hilti ve çekiç ile sökülerek çalındı.

Yaşanan gelişme sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, tarihi mağaranın 2 girişinin tahrip edilen demir kapıları yenilendi. Mağara girişleri yapılan yeni demir kapılar ile kapatıldı. İzinsiz girişlerin engellendiği mağaranın kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmesinin önlenmesi için jandarmanın da bölgedeki devriyelerini artırdığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DefineMağaraAdıyamanPalanlı Mağarası
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