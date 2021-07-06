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Değerli Tarım Programı ile 40 bin fındık çiftçisine ulaşıldı

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, ‘Herkes için Değer Yaratan Fındık Sektörü’ amacıyla yola çıktıklarını söyleyerek, “Ferrero Değerli Tarım Programı ile  2012 yılından bu yana 100’den fazla uzmanla 40 bin çiftçiye ulaştık” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Temmuz 2021 Salı 10:16
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Değerli Tarım Programı ile 40 bin fındık çiftçisine ulaşıldı

Türk fındığının ürünlerinin kalbinde olduğuna dikkat çeken Akın, “Fındık, ürünlerimizde kullandığımız en ayırt edici içeriktir. Türkiye’de, 2014 yılında Ferrero Fındık çatısı altında faaliyetlerimize başlayarak Türk fındığına olan güvenimizi pekiştirdik. Kendimizi Türk fındık sektörünün uzun dönemli, stratejik bir ortağı olarak görüyor ve önemli bir işveren olarak sektörde değer yaratmaktan gurur duyuyoruz“ diye konuştu.

Ürünlerde kullanılan hammaddelerin tamamında, tüm değer zinciri boyunca sosyal ve çevreye odaklanan bir sürdürülebilirlik arayışları olduklarını belirten Akın, “Bu odak doğrultusunda Ferrero Değerli Tarım Programı’nın amacı, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, izlenebilirliği artırmak ve değer zinciri boyunca sosyal uygulamaları iyileştirmek. Uzmanlardan oluşan ekibimiz, bölgedeki fındık bahçelerini ziyaret ederek sağlık ve güvenlik, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, su kullanımının optimize edilmesi ve üretimini etkileyebilecek hastalıklarla mücadele de dahil olmak üzere etkinliği kanıtlanmış iyi tarım uygulamaları gibi konularda eğitimler veriyor. Ferrero Değerli Tarım Programı, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklar da dahil olmak üzere değer zincirinin diğer paydaşlarıyla iş birliği içinde çiftçilerle nasıl çalıştığımızın da bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli bir bakış açısıyla fındık tedarik edilmediğini aktaran Akın, “Değer zincirimizi uzun vadeli bir bakış açısıyla oluşturuyor, ve geliştiriyoruz. Hedefimiz, fındık üretiminin herkes için değer yarattığı bir fındık sektörünün itici gücü olmak. Bu çiftçi ve çiftçi topluluklarının kalkınması, işçi ve çocuk haklarına saygı ve onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi anlamına geliyor’’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarımFındıkFerrero FındıkBamsı Akın
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