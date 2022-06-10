Deniz kontrol uçağı pilotu: Otokontrolden dolayı denizi kirleten bizi arıyor 

İzmit Körfezi'nde kirliliği önlemek için 2006'dan beri uçakla havadan denetim yapılıyor. Bugüne kadar deniz kontrol uçağıyla yaklaşık 6 bin saat havadan denetim yapılırken, 486 gemiye toplam 70 milyon lira ceza uygulandı. Ayrıca 2007'den itibaren hizmet veren deniz süpürgeleriyle toplam 6 bin 455 metreküp çöp, atıkların dereler vasıtasıyla denize ulaşmasını önlemek için de 2016'dan itibaren uygulanan sabit bariyerler sayesinde 1378 metreküp çöp toplandı. İzmit Körfezi'nde mevcut balık tür ve çeşitliliğin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması amacıyla da levrek, kalkan ve çipura olmak üzere 30 bin yavru balık çeşitli noktalarından denizle buluşturuldu.

17 yıldır çevre kontrolü yaptıklarını söyleyen deniz kontrol uçağı pilotu Hasan Osanmaz, "Burada otokontrolü sağladık. Kasıtlı olarak burada denizi kirleten gemi yok. Fakat hata olarak denizlerimizin kirletildiği oluyor. Bugüne kadar 70 milyon lira ceza kestik. Fabrikalardan buradaki otokontrolden dolayı herhangi bir kirlilik yaptıkları zaman anında telefon geliyor, denizi kirlettiklerini bununla ilgili gerekli işlemleri başlattıklarını söylüyorlar. Biz de havadan çıkıp görüntüleri alıp, bu kirliliğin yayılmaması için anında önlem aldırtıyoruz" diye konuştu.

‘GEMİLERİN ARASINDA UÇARAK OTORİTENİN VARLIĞINI HİSSETTİRİYORUZ’

Amaçlarının burada ceza kesmek olmadığını ifade eden Osanmaz, "Uçuşlarımızda gemilere ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konuşuyor. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım’ diye deniz telsizlerinden anonslar yapıyoruz. Kestiğimiz cezalar bu ekolojik dengeyi düzeltmeye yetmiyor. Gemilerin arasında uçarak, otoritenin varlığını burada suça meyilli olan insanlara hissettiriyoruz. Denetimsizlik suç üretir, suçlu üretir ve suça teşvik eder. 17 yıl önce D-100'den geçen araçlar koku nedeniyle camlarını kapatıyordu. Şimdi ise açık yüzme yarışları yapılıyor" ifadelerini kullandı.