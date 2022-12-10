Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır

Açıklamada, "İstanbul Boğazından, güney yönlü (Karadeniz'den) ham petrol yüklü olarak geçiş yapan tanker sayısı bu yılın Ekim ayında 44, Kasım ayında ise 43'dür. 1 Aralık 2022 tarihinden sonra ham petrol yüklü olarak Bakanlığımız tarafından talep edilen teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır. Teyit mektubu sunmadığı için yaklaşık 2 milyon ton ham petrol yüklü olarak Karadeniz'de bekleyen tanker sayısı 18 (13'ü Avrupa Birliği Limanı varışı), Ege Denizinde bekleyen tanker sayısı ise 1'dir. Karadeniz de bekleyen ham petrol yüklü tankerlerin 15'inin sahibi AB üyesi Yunanistan, 2'si Hong Kong biri de Türk'tür ve bu gemilerin P&I sigortaları Uluslararası P&I Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenlenmiştir" denildi.

8 TANKERE SON DEFA TEYİT MEKTUBU VERMELERİ İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Açıklamanın devamında, "Ülkemiz petrol rafinerilerine gelen ham petrol yüklü 2 tankerin, ham petrolün alıcısının verdiği taahhütname vasıtasıyla Türk Boğazlarından geçişi sağlanarak ülkemizin enerji arz güvenliği desteklenmiştir. Bu konudaki yeni talepler de aynı minvalde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ham petrol taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu sunma yükümlülüğü yürürlüğe girdiğinde Çanakkale Boğazından geçmek üzere Marmara Denizi'nde bulunan ham petrol yüklü teyit mektubu sunmayan 8 tankere, son defa teyit mektubu vermeleri için bilgilendirme yapılmış olup verilmemesi halinde ülkemiz denizleri için risk oluşturmamaları amacıyla Çanakkale Boğazı tüm gemi trafiğine kapatılarak sadece bu tankerlerin ilave tedbirlerle karasularımızın dışına çıkarılması için gerekli planlama yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İŞBİRLİĞİ TÜRK BOĞAZLARININ KORUNMASI ŞİARIMIZDAN ÖDÜN VERMEDEN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Kuralın yürürlüğe girdiği tarihten beri ilk kez Uluslararası P&I Grup üyesi bir P&I sigorta şirketi; sigorta hizmeti verdiği bir Türk bayraklı tanker için teyit mektubunu Bakanlığımıza sunmuş olup ilgili tankerin İstanbul Boğaz geçişi bugün sağlanmıştır. Bu durum, yüklü ham petrol tankerlerinin P&I sigorta şirketlerinin teyit mektubunu vererek Türk Boğazlarından geçmesi için önemli bir adımdır. İlgili mercilerle görüşmeler devam etmekte olup, tüm gemilerin gerekli şartları sağlayarak Türk Boğazlarından geçmesi için gerekli iş birliği, Türk Boğazlarının korunması şiarımızdan ödün vermeden sürdürülmektedir"