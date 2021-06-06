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Denizli'de nevresim fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, nevresim üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler içindeki fabrikada itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2021 Pazar 10:07
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Denizli'de nevresim fabrikasında yangın

Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta nevresim üretimi yapan tekstil fabrikasında, saat 06.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Fabrikadan yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı. Bölgeye sevk edilen 15 itfaiye aracındaki 30 personel ise, söndürme çalışmalarına başladı. Merdivenli itfaiye aracıyla yükseğe çıkan itfaiye erlerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Fabrikada yangın sırasında kimsenin bulunmadığı, nevresimlerin ise yandığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliMerkezefendiNevresimFabrikaYangınItfaiye
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