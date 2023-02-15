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Deprem bölgesindeki kronik hasta raporlarının süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremin etkilediği illerdeki "kronik hasta raporları" bitenlerin rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:17
Deprem bölgesindeki kronik hasta raporlarının süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremden yaklaşık 13,5 milyon kişinin etkilendiğini hatırlattı.

SGK'nin kronik hastalığı olan depremzedelerin rapor sürelerini, 1 Ocak'ta bitmişse 30 Haziran'a kadar uzatttığını bildiren Saydan, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili MEDULA sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıyor ve hastalar ilaç almaya devam edebilecek. Aynı zamanda ikameti deprem bölgesinde olmayıp da orada 3 ay bulunan ve eczanelerden ilaç almış kronik hastalar da ilaçlarını bir sefere mahsus reçetesiz alabilecek. En kısa zamanda da MEDULA sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımız hiç olmazsa hastalığını, ilacını nasıl temin edeceğini düşünmeyecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tüm Eczacı İşverenler SendikasıHastaRaporIlaçEczaneSosyal Güvenlik Kurumu
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