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'Deprem ölçer cihaz sismometre, yapılaşma için de önemli'

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Utku, deprem ölçer sismometrenin önemine değinerek, "Sismometreyi dinamik parametrelerinden hareket eden o coğrafyadaki yapılaşmada kullanılmasını sağlarsak, çok önemli bir iş yerine getirmiş oluruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:21
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'Deprem ölçer cihaz sismometre, yapılaşma için de önemli'

Depremin merkez üssünün tespit edilmesiyle birlikte sismometreden alınan ölçümler, matematiksel formüller kullanılarak hesaplanıyor ve depremin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Sismometre hakkında bilgi veren DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Utku, "Sismometre sarsıntı ölçer demek. Sismometre ile yer hareketinin gerçek davranışını kaydetmiş oluyoruz. O kayıtların adına deprem kaydı ya da simogram diyoruz. Bu hemen hemen kardiyolojik analizde insan vücuduyla ilgili sinyaller gibi onun yerküreye ait olanı gibidir. Çok çeşitleri var. Ama hepsi aynı temel fizik prensibe dayanıyor. Hepsinde yer hareketi gözleniyor, yer hareketi ölçülüyor. Deprem sırasındaki hareketi kuzey-güney, doğu-batı, düşey yönlerindeki değişimi kaydediliyor. Bu kayıtlardan yola çıkılarak bütün yeraltı parametreleri kestirilmiş oluyor. Parametre nedir diye sorulduğunda depremin büyüklüğü, nerede meydana geldiği, hangi derinlikte meydana geldiğidir" dedi.

Sismometrenin öneminden bahseden Dr. Utku, "Sismometreyi eğer zemin davranışının belirlenmesi, kestirilmesi, dolayısıyla burada üretilecek zemin dinamik parametrelerinden hareket eden o coğrafyadaki yapılaşmada kullanılmasını sağlarsak, çok önemli bir iş yerine getirmiş oluruz. Günümüzde yapılmaya çalışılan da budur. Yine günümüzde yapılmaya çalışılan şey, bir depreme dayanıklı yapı üretmek. 2'nci ise depreme dirençli ülke oluşturmak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem ölçerCihazSismometre
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