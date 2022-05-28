Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli...
ODTÜ 19 Öğretim Üyesi alacak
ODTÜ 19 Öğretim Üyesi...

Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Jeofizik ve deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:08
Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL, (DHA)

Rutin sağlık kontrolünden geçerken damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenince özel bir hastanede stent takılan 75 yaşındaki Dr. Oğuz Gündoğdu, dün sabaha hayatını kaybetti. Bilim çevresinin yakından tanıdığı, 1999 Gölcük Depremi ardından sahada yaptığı çalışmalarla adı duyulan İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Dr. Gündoğu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşi Leyla Gündoğdu ile tek oğlu Özgün Gündoğdu, ayakta durmada zorlanırken, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Haluk Özener'in yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersol,  Dr. Gündoğdu'nun yöneticiliğini yaptığı Doğa Hareketleri Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday de katıldığı cenaze için çok sayıda çelenk gönderildi. 



 

Özgün Gündoğdu ile annesi Leyla Gündoğdu, bu ölümün kendilerini çok  sarstığını, Dr. Oğuz Gündoğdu'nun son dönemde önemli bir  rahatsızlığı olmadığını anlattı. DAHAD Başkanı Fuat Ağalday, "Oğuz Hocamızın en büyük hedefi depremi önceden tespit edecek çalışmalara katkı sağlamaktı. Bu amaçla birlikte çalışıyorduk. Başkanı olduğu Mahalle Gönüllüleri Derneği ile halkı deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyordu. Bıraktığı yolda devam edeceğiz" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de, Dr. Gündoğdu'nun halkı deprem konusunda bilinçlendirmek için büyük çaba harcadığını vefatının bilim dünyası için önemli kayıp olduğunu söyledi. Cenaze, kılınan namaz ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Deprem UzmanıOğuz GündoğduJeofizikDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur’
‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur’
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
‘Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede AB gibi bir örgütlenmeye evrilebilir’
‘Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede AB gibi bir örgütlenmeye evrilebilir’
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans