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Depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi

İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamını yitiren Buse Demir (27), memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2020 Cumartesi 18:23
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Depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi

Manisa 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir’in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse’nin cansız bedenine ulaştı. Buse’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Buse’nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu’ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SeferihisarDepremBuse Demir
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