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Depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen Endonezya ve Burundi ekipleri ülkelerine döndü.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:17
Depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Hatay'da çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 5 kişilik Endonezyalı "Baznas" isimli arama kurtarma ekibi, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı.
Ekip başkanı Ahmet Fikri, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye geldiklerini belirterek "Enkaz altındaki kardeşlerimizi kurtarmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Deprem bölgesinde çok acılar gördük. Çocuklarını kaybeden anne babalar gördük. Bütün binalar, her yer yıkılmıştı." dedi.
Daha önce bu kadar büyük bir deprem felaketiyle karşılaşmadıklarını ifade eden Fikri, sadece tsunami afetinde böyle bir şeyle karşılaştıklarını anlattı.
Fikri, 2014'te Endonezya'nın Açe bölgesinde meydana gelen tsunami felaketinde ilk yardım elinin Türkiye'den geldiğini dile getirerek "Türkiye bize yardıma gelmişti. Biz de bu felakette kardeşlerimize yardımcı olmak için geldik." ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan 20 kişilik Burundi arama kurtarma ekibi de geldikleri İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı ve İGA yetkililerince karşılandı.
Her iki ekip de teşekkür plaketi verilmesi ve fotoğraf çekimlerinden sonra ülkelerine uğurlandı.
Öte yandan deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere geldikleri havalimanında beklerken uyuyakalan Çinli ekiplerin yanına İstanbul Havalimanı çalışanlarınca hediye bırakıldı.
Bu arada, 10 kişilik Çinli bir ekip de ülkelerinden gelen yardımları koordine etmek üzere Malatya'ya gitti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremAramaKurtarmaEkip
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