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Depremzedelere yardımlar ücretsiz taşınacak

İzmir’de yaşanan depremin ardından, Yurtiçi Kargo bölgeye gönderilecek yardımların ücretsiz taşınması için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:06
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Depremzedelere yardımlar ücretsiz taşınacak

İzmir’de yaşanan ve birçok ilde hissedilen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından tek yürek olan vatandaşlar bölgeye yardım etmek için çalışmalarına başlamışken, Yurtiçi Kargo da depremzede vatandaşlara ulaştırılacak yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu. Şirket, depremin hemen sonrasında AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından kentte sadece battaniye ihtiyacının olması nedeniyle İzmir’e gönderilecek olan sıfır battaniyeleri ücretsiz olarak İzmir’de bulunan AFAD depolarına taşıyacağını açıkladı.

DEPREMZEDELERİN İHTİYACI OLAN BATTANİYELERİ ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Depremin hemen ardından AFAD yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren ve kentte battaniye ihtiyacının olduğunu öğrenen Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin dört bir yanından kente gönderilecek battaniyeleri ücretsiz olarak taşıyacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yurtiçi Kargo’dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: “AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda İzmir’de sadece sıfır battaniye ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir.Deprem bölgesine göndermek istediğiniz sıfır battaniyelerinizi Yurtiçi Kargo şubelerine teslim edebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınızla ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir’deki AFAD depolarına teslim edilecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

DHA

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