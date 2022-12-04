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Derecik'te, sınır kapısı toplantısı

HAKKARİ'nin Irak'a açılacak olan Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nın faaliyete geçmesi için Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetleri bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sınır kapısının aktif hale gelmesi için yapılacak ortak çalışma ile ilgili anlaşma sağlandı.

04 Aralık 2022 Pazar 12:02
Derecik'te, sınır kapısı toplantısı

Irak'a açılacak olan  Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nın bir an önce  faaliyete geçmesi için Türkiye ile IKBY heyetleri bir araya geldi. Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak başkanlığı'nda Sınır Kapısı'ndaki salonda gerçekleşen yemekli toplantıya, IKBY İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sami Celal Hüseyin, Türkiye ve IKBY Ticaret Bakanlığı temsilcileri, yerel idareciler ve askeri yetkililer katıldı. İki heyetin sınır kapısının açılması yönünde isteklerinin belirtildiği toplantıda sınır kapısının aktif hale getirilmesi için tarafların ortak çalışma ve işbirliği içerisinde hızlı bir süreç işletileceği konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Toplantının ardından, heyetler sınır kapısında incelemelerde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariDerecikUmurlu Sınır KapısıTürkiyeIrak Kürt Bölgesel YönetimiHeyetToplantı
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