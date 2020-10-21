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Derik'te ödüllü zeytinin hasadına başlandı

MARDİN'in Derik ilçesinde, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, 2019 ve 2020 yıllarında İngiltere'de düzenlenen uluslararası kalite yarışmalarında altın madalya ile ödüllendirilen zeytinin hasadına başlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2020 Çarşamba 08:45
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Derik'te ödüllü zeytinin hasadına başlandı

Derik ilçesinin sembolü haline gelen ve 12 bin 370 dekarlık alanda yaklaşık 220 bin ağaçtan üretilen zeytinin hasadına başlandı. İlçenin geçim kaynağı olan, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen Derik zeytini, 2019 ve 2020 yılında İngiltere'de düzenlenen uluslararası kalite yarışmalarında altın madalya ile ödüllendirildi. Zeytinin hasadı için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerine gelen köylüler akşam hava kararana kadar zorlu mesailerini sürdürüyor. Ğilğali, Zoncuk, Güleki, Kejik, Belloti, Ğurseki, Melkebazi, Melebeli, Mavi ve Ağliş türleri bulunan zeytin, işlendikten sonra sofralık ve zeytinyağı olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Üretiminin yaklaşık bin yıldır yapıldığı Derik zeytininden, geçen yıl yaklaşık 300 ton verim alınırken, bu yılı 'var yılı' olarak nitelendiren üreticiler, 2 bin tonun üzerinde verim bekliyor.

'DOĞAL GÜBRE KULLANIYORUZ'

Zeytin üreticiliğini dedelerinden öğrendiğini belirten Piro Seyitoğlu (55), "Zeytin ağaçları arasında yetiştim. Budamasını ve sulamasını iyi bir şekilde yapıyoruz. Doğal gübre kullanıyoruz. Kimyasal ilaçlama hiçbir şekilde yapmıyoruz. Sürmesini yapıp, hayvan gübresini kullanıyoruz. Ondan dolayı hem zeytinyağımız kaliteli hem de sofralık zeytinlerimiz güzel bir tat veriyor. Ağızda güzel bir aroması var. Zeytinimiz bu sene iyi ve bereketlidir. Bir sene var bir sene yok. Bu sene 'var yılı'. Derik bölgesindeki zeytinlerimizin verimi çok yüksektir. 10 çeşit zeytinimiz var. Sofralık olan en iyisi Ğılğali zeytinleridir. Diğer çeşitlerimiz iri zeytinlerdir" dedi.

Zeytin üreticilerinden Fatime Pamukçi de sabah erkenden bahçeye geldiklerini ifade ederek, "Hepsini ağaçtan koparıyoruz, ayıklıyoruz, temizliyoruz, elekten geçiriyoruz. Siyah olanları ayrı ufak olanları ayrı topluyoruz. Satılmazsa hepsini kırıp tatlandırıp, satıyoruz. Küçük ve siyah zeytinlerden de zeytinyağı yapıyoruz" diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Can Dağ, alıcıları beklediklerini dile getirerek, "10 çeşit zeytinimiz var. Zeytinlerin işlenmesi için fabrikamız ve bir tesisimiz yok. Bu sene 'var yılı'. Alıcıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinDerikZeytinHasat
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