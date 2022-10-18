Dezenformasyonla mÃ¼cadele yasasÄ± Resmi Gazete'de

â€‹Sosyal medyada yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgi verilmesininÂ Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecek dÃ¼zenleme Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. DÃ¼zenleme ileÂ halkÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yayma suÃ§una 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Ä°nternetten yayÄ±n yapan kuruluÅŸlar, basÄ±n kanunu kapsamÄ±na alÄ±narak yeni haklara kavuÅŸtu.

Kanuna gÃ¶re, yasal zemine kavuÅŸturulmalarÄ± iÃ§in internet haber siteleri ile basÄ±n kartÄ±na iliÅŸkin konular, BasÄ±n Kanunu'nun kapsamÄ±na alÄ±narak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri enformasyon hizmetlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu personeli, basÄ±n kartÄ± dÃ¼zenlenmesi bakÄ±mÄ±ndan sÃ¼reli yayÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gibi deÄŸerlendirilecek.

BasÄ±n Kanunu'nun amaÃ§larÄ± arasÄ±na basÄ±n kartÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirlemek de eklenecek. BasÄ±n kartÄ± talep eden medya mensuplarÄ± ve enformasyon gÃ¶revlileri, kanun kapsamÄ±na dahil edilecek.

Ä°nternet haber siteleri de sÃ¼reli yayÄ±n tanÄ±mÄ± kapsamÄ±na alÄ±nacak. DÃ¼zenlemede 'internet haber sitesi', 'Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ±', 'Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±', 'BasÄ±n KartÄ± Komisyonu', 'medya mensubu', 'enformasyon gÃ¶revlisi'Â de tanÄ±mlanÄ±yor.

Bu Kanunun; 20'nci, 21'inci, 22'nci, 25'inci, 26'ncÄ± ve 27'nci maddeleri ile 28'inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariÃ§ diÄŸer bentleri 1.4.2023 tarihinde,Â diÄŸer hÃ¼kÃ¼mleri yayÄ±mÄ± tarihinde, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.