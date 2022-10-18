Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
parÃ§alÄ± az bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.847,62
ALTIN
988,77
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,10
EURO
18,33
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

Dezenformasyonla mÃ¼cadele yasasÄ± Resmi Gazete'de

DEZENFORMASYONLA mÃ¼cadele dÃ¼zenlemesiÂ olarak bilinen BasÄ±n Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

18 Ekim 2022 SalÄ± 10:01
Dezenformasyonla mÃ¼cadele yasasÄ± Resmi Gazete'de

â€‹Sosyal medyada yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgi verilmesininÂ Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecek dÃ¼zenleme Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. DÃ¼zenleme ileÂ halkÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yayma suÃ§una 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Ä°nternetten yayÄ±n yapan kuruluÅŸlar, basÄ±n kanunu kapsamÄ±na alÄ±narak yeni haklara kavuÅŸtu.

Kanuna gÃ¶re, yasal zemine kavuÅŸturulmalarÄ± iÃ§in internet haber siteleri ile basÄ±n kartÄ±na iliÅŸkin konular, BasÄ±n Kanunu'nun kapsamÄ±na alÄ±narak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri enformasyon hizmetlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu personeli, basÄ±n kartÄ± dÃ¼zenlenmesi bakÄ±mÄ±ndan sÃ¼reli yayÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gibi deÄŸerlendirilecek.

BasÄ±n Kanunu'nun amaÃ§larÄ± arasÄ±na basÄ±n kartÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirlemek de eklenecek. BasÄ±n kartÄ± talep eden medya mensuplarÄ± ve enformasyon gÃ¶revlileri, kanun kapsamÄ±na dahil edilecek.

Ä°nternet haber siteleri de sÃ¼reli yayÄ±n tanÄ±mÄ± kapsamÄ±na alÄ±nacak. DÃ¼zenlemede 'internet haber sitesi', 'Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ±', 'Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±', 'BasÄ±n KartÄ± Komisyonu', 'medya mensubu', 'enformasyon gÃ¶revlisi'Â de tanÄ±mlanÄ±yor.

Bu Kanunun; 20'nci, 21'inci, 22'nci, 25'inci, 26'ncÄ± ve 27'nci maddeleri ile 28'inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariÃ§ diÄŸer bentleri 1.4.2023 tarihinde,Â diÄŸer hÃ¼kÃ¼mleri yayÄ±mÄ± tarihinde, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dezenformasyonla MÃ¼cadeleDezenformasyonYasaResmi GazeteBasÄ±n KanunuSosyal MedyaBasÄ±n
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Yerli fÃ¼ze 'Tayfun', hedefi baÅŸarÄ± ile vurdu
Yerli fÃ¼ze 'Tayfun', hedefi baÅŸarÄ± ile vurdu
Su AltÄ± Heykel Galerisi'nin ilk ziyaretÃ§isi Åžahika ErcÃ¼men oldu
Su AltÄ± Heykel Galerisi'nin ilk ziyaretÃ§isi Åžahika ErcÃ¼men oldu
Grizu patlamasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda savcÄ± sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Grizu patlamasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda savcÄ± sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans