Dijital yayın platformlarına 8 ayda 27 bin 880 şikayet geldi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevrimiçi dizi ve film izleme oranları her geçen daha da fazlalaşıyor ve izleyicilerin bu platformlara ilgisi artıyor. İçeriklerin zenginliği, reklamsız izleme imkanı görüntü kalitesi gibi birçok özelliğe sahip olan bu platformlara artan taleple tüketicilerin şikayetleri de aynı hızla yükseliş gösteriyor.

Dizi ve film yayınlarının yanı sıra farklı konseptlerde de yayın yapılması belli sorunları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Şikayetvar, tüketicilerin çevrimiçi yayın platformlarıyla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.

2021’İN İLK 8 AYINDA 27 BİN 880 GELDİ

Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın ilk 8 ayıyla 2021’in aynı dönemi karşılaştırıldığında dijital yayın platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 61 artış gösterdi, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 336 olan şikayet sayısı, bu yıl 27 bin 880 oldu.

SON 20 GÜNDE 3 BİN 728 ŞİKAYET İLETİLDİ

Bu kategoriyle ilgili haftalık değişim trendi incelendiğindeyse 1250 olan şikayet sayısı bir haftada yüzde 63 artarak 2 bin 39’a çıktı. Eylül ayının ilk 20 gününde dijital yayın platformlarında son iki yılın en yüksek şikayet sayısı gözlemlendi ve 3 bin 728 kişi bu alanda sorunlarını iletti.

İKİ HAFTADA ŞİKAYETLER YÜZDE 210 ARTTI

Haftalık değişim trendi incelendiğinde ağustos ayının son haftasıyla eylül ayının üçüncü hafta karşılaştırıldığında bu kategoriyle ilgili şikayetlerin yüzde 210 arttığı gözlemleniyor.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Dijital yayın platformlarıyla en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

“Kanalların donması, canlı yayın kesintileri. Üyelik iptalinde zorluk çıkarmaları ve ücret talep etmeleri. Kanalların eksikliği, vaad edilen hizmetin verilmemesi. İçeriklerdeki sansür ve dublaj sorunları. Hesap güvenliğinin zayıf olması ve karttan izinsiz para çekmeleri. Teknik servisin randevu tarihinde kuruluma gelmemesi. Yazılım ve güncelleme sıkıntılarından dolayı hizmet sunulmaması. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı olmaması.”